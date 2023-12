MIHKEL NESTOR ⟩ Mida oodata 2024. aastal majanduses?

Eksportiva tööstuse äri kahanemine tähendab kahjuks, et väheneb ka nõudlus tööjõu järele. Et töötleva tööstuse näol on tegemist Eesti suurima tööandjaga, on sellel märkimisväärne mõju tööhõivele. Samas on enamikus teistes majandussektorites muutused konjunktuuris tagasihoidlikumad, mistõttu vajadus töökohtade arvu kärpida ei ole nii suur.

Kindlasti soodustab tööturu arenguid asjaolu, et Eesti majanduse püsiv seisund kipub olema töökäte puudus. Veel üsna hiljuti on meil esinenud perioode, kus ettevõtete äri kasvu takistab ennekõike töötajate nappus, mitte madal nõudlus. Tänu varasemate aastate suurtele kasumitele on ettevõtted praegu hästi kapitaliseeritud, mis aitab töökohti säilitada. Seda muidugi niikaua, kuni säilib usk, et nõudlus peagi taastub. Et enamikus sektorites on konkurents töötajate pärast endiselt tihe, ei tasu karta, et ka palgakasv otsa lõppeks. SEB ennustuste kohaselt suureneb keskmine brutopalk järgmisel aastal 6,5%.

Majapidamistele on viimasel kahel aastal peavalu valmistanud väga kiire hinnatõus. Järgmisel aastal jõuab see õnneks senisest oluliselt tagasihoidlikumate numbriteni. Hinnakasv võiks olla veelgi väiksem, ent nagu teame, ootab meid 2024. aastal käibemaksu tõus, mis reeglina otse tarbijatele 2% kallimate hindade näol üle kandub. Kindlasti mõjutab see ka tarbimist, kuid aeglaselt paranema hakkav tarbijakindlus ja tööturu suhteline tugevus võimaldavad majapidamistel kulutusi siiski pisut kasvatada.

Kokkuvõttes saab 2024. aasta olema pigem paigaltammumine kui edasiminek, ent väga koledad stsenaariumid tunduvad endiselt ebatõenäolised. Eriti just aasta teises pooles hakkavad optimistlikumad noodid maailmamajanduses taastama majapidamiste ja ettevõtete usku paremasse homsesse, mis majanduse vereringele hoogu juurde annab.