JUHTKIRI ⟩ Paugupealinnad Kohtla-Järve ja Kiviõli

Ilutulestikust loobumise põhjused on ilmselged ja arusaadavad. Säästa lemmikloomi, keda selline tulevärk ilmselgelt häirib. Ilutulestik on kohatu ka seetõttu, et Eesti võõrustab Ukraina sõjapõgenikke, kellele iga pauk meenutab nende linnade pommitamist Venemaa poolt. Ei tasu unustada, et Ukraina, kes võitleb Putini poolt verejanuliseks koletiseks muudetud Venemaaga, kaitseb samal ajal ka Eestit ja mitmeid teisi riike. Avaliku raha kulutamine hetkelise sähvatuse nimel on samuti küsitav. Eriti praegu, kui omavalitsusjuhid räägivad üksteise võidu, kui suur rahaline kriis on.

Väga kummaliselt kõlavad ka ilutulestikku pooldavate linnajuhtide argumendid.

Näiteks Kohtla-Järve abilinnapea Aleksandr Keivabu ütles, et ilustulestik tekitab temas maagilise tunde. Tal on küll loomadest kahju, aga kuna eraisikud lasevad nagunii rakette taevasse, siis paneb linnavalitsust omalt poolt lihtsalt juurde. See kõlab enam-vähem sama küüniliselt, et kui kedagi juba nagunii pekstakse, siis lähen annan ka paar hoopi juurde. Et tekiks maagiline tunne...

Lüganuse abivallavanem Max Kaur õigustab Kiviõlis ilutulestiku korraldamist sellega, et selle maksavad kinni ettevõtjad. Aga kui hakata vaatama, mis ettevõtted need on, siis on nende seas ka kohalikud kommunaalteenuseid osutavad ettevõtted, milles ka vald ise osaline on. Sisuliselt lendab taevasse ikkagi avalik raha, mille kohalikud vee- ja küttetarbijad kinni maksavad.

See on sama silmakirjalik jutt nagu ka see käitumine, kus Lüganuse vallavalitsus kuulutab ühel päeval suurejooneliselt välja jõulurahu ja siis õige pea kõmmutab kõvade paukudega raketid taevasse.