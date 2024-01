ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas tööandja võib töövestlusel kõike küsida?

Tööandjal puudub üldjuhul õigus küsida infot perekonnaseisu, laste olemasolu, pere planeerimise, ajateenistuse läbimise, religioossete või poliitiliste vaadete, veendumuste, seksuaalse orientatsiooni, tervisliku seisundi ja puude kohta. Küll aga ei tähenda see, et tööle kandideerija ei võiks ise avaldada oma laste arvu või muud eraelulist infot. Tööandja peab aga küsimuse esitamisel põhjendama, miks on info vajalik ja kuidas on see tööga seotud.