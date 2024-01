HENDRIK AGUR ja MARE ROOSILEHT ⟩ Ringkaitse Kohtla-Järve hariduses

Mida siis kardetakse ja mida kaitstakse? Kaitstakse olemasolevat olukorda, inimesi ja harjumusi, kes ei suuda, ei oska või ei soovi minna kaasa haridusuuendustega eestikeelsele haridusele üleminekul. Kahjuks ei suuda ringkaitse tekitajad mõista, et niiviisi pikendatakse võib-olla kümnete umbkeelsete ja tänini eesti keele B2-taset mitte omavate õpetajate ajutist jätkamist ja mõnede koolijuhtide nõukogudeaegset juhtimisstiili ning see on karuteene õpilastele.

Siin ongi juurpõhjus, miks meie soovime aktiivselt kaasa rääkida koolide arengus ja suundumustes. Mitte ükski õpilane ei tohiks saada osa küsitava kvaliteediga juhitud kooli kogemusest ning jääda ilma tänapäeva Eestisse sobivast nüüdisaegsest haridusest. Seda, et esineb palju puudusi, näitasid möödunud aastal mitme Kohtla-Järve kooli suhtes hariduslikku järelevalvet teinud haridus- ja teadusministeeriumi riikliku kontrolli tulemused.

HIRM TÕE JA PROBLEEMIDE EES, MIS VÕIVAD AVALIKUKS SAADA. Miks hoidis volikogu kaht hariduseksperti koolide hoolekogudest võimalikult kaugel? Kas see on hirm, et tulevad avalikuks koolide probleemid, mida siiani on koolis kiivalt varjatud? Kas see oli lihtsalt pahatahtlik ärategemise rõõm ja võimu näitamise võimalus? Kas see on paanika muutuste ees hariduses?

Me arvame, et kõik see kokku, kuid leiame ka, et volikogu liikmete vastutustundetu käitumine − nad mängivad ärategemise mänge tuhandete koolinoorte hea hariduse arvel.

TEISE VÕIMALUSE PAKKUMINE OTSE KOOLIDELE. Tegime koolidele siiski kirjaliku ettepaneku kaasata Kohtla-Järve gümnaasiumi ja Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži esindajaid koolide hoolekogudesse toetava organisatsiooni staatuses. See looks võimaluse tuua meie koolide ja ekspertide kompetentsi ja vaadet linna koolidesse. Neljast koolijuhist üks on arvamusloo avaldamise hetkeks pakkumise juba tagasi lükanud, ülejäänud koolide puhul on alles selgumas, kas see pakkumine võetakse vastu.

Oleme valmis heatahtlikult, aktiivselt ja suure empaatiaga olema heaks partneriks ning toeks meie linna koolidele. Pakkuma võrgustikusisest kompetentsi, teadmisi ja kontakte. Selleks, et meie koolide õpilastel oleksid parimad tingimused arenguks.

Head lastevanemad, õpetajad, linnakodanikud! Võtke sel teemal sõna, seiske oma laste hea hariduse eest! Kui teid hoitakse teadmatuses, hämatakse või varjatakse midagi, tulge ja räägime. Lapsed ja noored peavad võitma ning saama võimalikult hea hariduse − see on nende aeg ja võimalus ning vastutustundlik linnavõim peaks seda kõike toetama, mitte takistama ja paigal tammuma.