ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas tuuleparkide ehitamine üle Eesti päästab Ida-Virumaa?

Kui me lepime kokku, et kusagilt peab elekter tulema Eesti kodudesse, Eesti ettevõtetesse, siis küsimus on, kust kohast ta tuleb. Ja kui praegu ta on tulnud ennekõike Ida-Virumaa ja Ida-Virumaa keskkonna arvel väga palju, ja vaadates, kuidas seal on maapind mitmetes piirkondades vajumas ka korterelamute aladel, on see olnud sellele piirkonnale väga suur ökoloogiline mõju. Kui me hajutame ta Eestis ka teiste maakondade peale, siis kindlasti see surve saab olema väiksem.