JUHTKIRI ⟩ Pidev võitlus puhta õhu pärast

Aastakümnete eest teineteise naabrusesse rajatud tööstuste ja elurajoonide kooseksisteerimine on kogu aeg elanikele ebamugavusi valmistanud. Vanemad elanikud teavad, et nõukaajal oli õhk Kohtla-Järvel mitu korda saastatum kui praegu. Aastatega on see märkimisväärselt puhtamaks saanud, aga ka elanike ootused oma elukeskkonna kvaliteedile on oluliselt tõusnud. Ja karta on, et niikaua kui eksisteerib tööstus, kestab ka võitlus puhtama õhu pärast. Eks tänapäeval pead tõstva rohereligiooni peamisi loosungeidki on võitlus puhtama elukeskkonna eest. Iseasi, mis hinnaga seda saavutada.