MARIS TOOMEL ⟩ Korrastatud koolivõrk toetab kogu Jõhvi valla arengut

Me vajame kindlat meelt ja peame tegema järjekindlalt tööd, et üleminek eestikeelsele õppele toimuks sujuvalt, valutult. Õnnestumise aluseks on hea koostöö haridusasutuste, kohalike omavalitsuste ja riigiga. Lisaks vajame koolijuhtidelt aktiivset hoiakut, et koolipidajaga koostöös lahenduste suunas liikuda. Meie, kohalike omavalitsuste roll on senisest enam tähelepanu pöörata koolijuhtide motiveerimisele hariduse sisuliste muudatuste juhtimisel, alustades nii väiksemate kui suuremate edusammude märkamisest, tunnustamisest ja toetamisest.

Jõhvis on pärast koolireformi kaks põhikooli ning riigigümnaasium. Kõik õpilased õpivad siin nüüdisaegsetes tingimustes, mis on ilmselt ka üks põhjustest, miks meie koolidesse tullakse õppima ka naaberomavalitsustest. Gümnaasiumil on uus hoone, Kesklinna kool rekonstrueeriti põhjalikult mõned aastad tagasi. On täitunud aasta ajast, mil lapsed õpivad uues Jõhvi põhikooli hoones. Nagu teame, on omavalitsuses tihti nii, et projekti algatajateks olnud inimesed ei pruugi seda ise lõpetada. Nii oli ka uue põhikooli hoonega. Meil oli au see keeruline ehitus lõpule viia ja pean tõdema, et need, kes sellega omal ajal alustasid ja kes otsustasid, et uus hoone tuleb ehitada, olid õigel teel.