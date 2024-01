Mis saab Eesti majandusest 2024. aastal?

Põhistsenaarium on, et majandus ei ela ega sure. Eesti majandus on ekspordi suure tähtsuse tõttu väga sõltuv väliskeskkonnast. Kui vaadata neid prognoose, mida praegu euroalale ja meie peamistele kaubanduspartneritele visandatakse, siis on avanev pilt üsna rõõmutu ka seal.