HENRI KASELO ⟩ Kohtla-Järve läheb eestikeelse õppele üle hirmu külvamisest hoolimata

Hea palga juures peab olema ka hea ja tervislik töökollektiiv, kus valitseks lugupidamine üksteise suhtes ja positiivne töökeskkond. Mõnele eelmise linnavalitsuse liikmele on ette heidetud lugupidamatut, alandavat ja mõnitavat kohtlemist. Mõistan säärase juhtimisviisi hukka − muutust peab looma julgustamise ja positiivse lähenemise kaudu. Ka pärast eestikeelsele õppele ülemineku tähtaja kukkumist tuleb jääda väärikaks ning tänada lahkuvaid õpetajaid tehtud töö eest, sest töö kaotavad valdavalt need õpetajad, kes on aastakümneid õpetanud siinseid lapsi, kellest mõnestki on saanud oma ala tipptegija.

Ka Vene või halli passi omanikel on soov, et nende lapsed valdaksid hästi eesti keelt. Eesti keele õpe annab tulevikus nende lastele selle konkurentsieelise, mida pole neil endil omal ajal olnud. See ongi olukord, kuhu poole me pürgima peame − et üha rohkem inimesi mõistaks, kui oluline on õppida eesti keelt. Küll aga ei ole rahvuskaardiga mängimine nii mitmelgi põhjusel enam aktuaalne, sest Venemaa halastamatu sõja valguses on paljud Ida-Viru inimesed hakanud üha rohkem mõistma, kui tähtis on eesti keele ja Euroopa meele säilimine.

Kokkuvõtteks soovin taas kord kinnitada, et Kohtla-Järve linnavalitsus ei takista kuidagi eestikeelsele haridusele üleminekut, kuid inimestega tuleb suhelda väärikalt, mitte üleolevalt.

Eestikeelsele õppele üleminek on tõsiasi ning linnavalitsuse sellekohane eesmärk on toetada haridusasutuste värbamiskampaaniaid ning teha sidusat koostööd haridust toetavate organisatsioonide ja ka ülikoolidega, et leevendada õpetajate põuda, mis tõotab pärast eestikeelsele õppele üleminekut lahkuvate õpetajate arvelt veelgi suureneda.

Kutsun kõiki elama ja tööle Kohtla-Järvele: meil on toredad inimesed, puuduvad lasteaia järjekorrad, meil on soodne kinnisvara ja ühed Baltimaade paremad sportimisvõimalused, ühtlasi on spetsialistid Ida-Virumaal kõrgelt hinnatud ja teenivad tublisti üle Eesti keskmise.

Loodan, et pärast eestikeelsele õppele üleminekuga seonduvate hirmude kadumist lõpeb ka pidev kurtmine, millega tehakse maakonnale karuteene. Räägime rohkem sellest, mis on Kohtla-Järvel head, vastasel korral ei aita ka mainekampaaniad ega koolijuhtide pingutused, et leida siia kanti uusi särasilmseid inimesi, kes tahaksid meie piirkonda oma nõu ja jõuga panustada.