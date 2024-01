JUHTKIRI ⟩ Õpetaja peab streigis osalemise üle saama vabalt otsustada

Jah, küsitlused näitavad, et ühiskond toetab õpetajate nõudmisi, ent kui asetada need üldisemasse konteksti, siis paljudel Ida-Virumaa õpetajatel võib siingi tekkida ebamugavustunne: olukorras, kus majandus langeb, tööpuudus kasvab eriti kiiresti just Ida-Virumaal, rahahädas riik on sunnitud kärpima ja makse tõstma, on ju küsimus, kas lisaks solidaarsusele oma kolleegidega pole paslik näidata üles solidaarsust ja mõistmist laiemalt kogu ühiskonnaga, püüdes leida kompromisse? Ent küllap leidub siingi vastuargumente.

Oluline on, et haridustöötajatel säiliks vabadus endal otsustada, kas streikimine on põhjendatud või mitte, ja vastavalt sellele käituda. Ida-Virumaal on teiste piirkondadega võrreldes kõige rohkem riigile kuuluvaid üldhariduskoole ning arvestades haridusministeeriumi vastuolulisi sõnumeid selle streigiaktsiooni käigus, võinuks arvata, et siinsed riigikoolid satuvad streigi osas ennekõike keskvalitsuse surve alla. Tahaks loota, et see nii ei ole, vähemalt praegu ei tõenda seda miski. Ehkki mitmes suures Ida-Viru riigigümnaasiumis pole seekord streigi lõhnagi.