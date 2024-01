ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas riigil on plaanis võtta kohalikel valimistel Venemaa kodanikelt valimisõigus?

Kui osa juriste arvab, et on võimalik põhiseadust muutmata muuta valimisseadust ehk kohalike omavalitsuste valimistel kellegi valimisõigust piirata, siis õiguskantslerilt ja samamoodi presidendi kantseleist on tulnud signaal, et tegelikult ikkagi kodakondsuse alusel on väga keeruline piirata põhiseadusest tulenevalt kellegi valimisõigust. Selleks peaksime põhiseaduse paragrahvi 156 lõiget 2 muutma. Ja nagu me teame, on põhiseadust võimalik muuta kolmel viisil. Esimene on referendum, teine võimalus on [et asjakohase otsuse teevad] kaks riigikogu koosseisu ja kolmas on kiireloomuline, mis tähendab seda, et neli viiendikku riigikogu koosseisust peaks olema sellega nõus. Vaadates riigikogus ringi, ma usun, et see teoreetiliselt võiks olla tehtav. Nii et praegu me oleme [põhiseaduse] muutmise protsessiga selles etapis.