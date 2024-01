NÄDALA KUJU ⟩ Kristina Kallas

Kiviõlist pärit Kristina Kallas sai kevadel ammusoovitud haridus- ja teadusministri portfelli. See valdkond on olnud talle südamelähedane ja poliitikuna on ta tahtnud pühenduda just Eesti hariduse paremale järjele viimisele. See eeldab muu hulgas nii valulist koolivõrgu koomaletõmbamist kui ka katsumusterohket venekeelsete koolide üleviimist eestikeelsele haridusele.