ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas õpetajate streik Ida-Virumaal on läbi?

Viimased vaprad peavad veel vastu ja streigivad. Minu teada streigivad mõned õpetajad veel Jõhvi põhikoolis, Kohtla-Järve täiskasvanute gümnaasiumis ja Järve koolis. Ka meie Illuka koolis streigime veel viie õpetajaga. Kui kaua streigime, ei oska öelda − eks näis, kaua kannatab. See on ju õpetajatele rahaliselt koormav − siin on ka üks põhjus, miks paljud pikemalt ei streigi. Nädal streikimist tähendab seda, et palgast arvestatakse maha umbes 400 eurot. Ida-Virumaal ei maksta selle aja eest ka õpetajatele ette nähtud lisatasu. Aga meil on vaja kah lapsed koolitada ja muud igapäevakulud kanda.