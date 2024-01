JUHTKIRI ⟩ Odavad töökohad surevad, kallite sünd viibib

Tõsiasi on, et töötuse määr on kõik need aastad olnud riigi suurim ja selle kasv on viimastel kuudel varasemast veelgi ägedamad pöörded üles võtnud. Põhjuste kokteilis on komponente palju, alates üldisest majanduslangusest, mistõttu vähenevad tootmismahud, või ka Venemaa vallandatud sõda Ukrainas, mis annab majanduslikult tugevamini tunda just piirialadel.