JUHTKIRI ⟩ Talve ja omavalitsuse süüdistamine libeduse vastu ei aita

Kui on suured lumesajud ja -tormid, tahavad inimesed ikka, et nende koduesine ja liikumistee võimalikult kiiresti puhtaks saaks, ning kui ei saa, tuleb näpuga näidata kohaliku omavalitsuse või transpordiameti peale, kes teehoolduse eest vastutavad.

Paraku ei juhtu imesid ka kõige vihasemate nõudmiste peale, sest teehooldajate ressurss on alati piiratud ning keegi ei hoia endal garaažis varuks ülemäära tehnikat, et mõnel päeval talve jooksul, kui ilm äärmuslikuks kipub minema, need kasutusele võtta.

Nüüd on juba mitu päeva olnud teed erakordselt libedad, eriti kõnniteed. Ja paljudele inimestele tundub, et selles on süüdi halb hooldus. Eks alati võib ju paremat nõuda, aga praeguse olukorra teeb ekstreemseks see, et ka libedusetõrjel pole suurt tulemust: liiva uhub minema sulavesi ning graniidipuru vajub vette ja külmub hiljem jäässe. Aga selline on Eesti talv.