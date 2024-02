MARK GERASSIMENKO ⟩ Lootusandvad ajad Ida-Viru töötajatele, ärevad ajad töötutele

Aprillis sõlmitud koalitsioonilepingusse jõudis sotsiaaldemokraatide nõudel punkt, milles on sätestatud miinimumpalga võrdsustamine 50 protsendiga keskmisest palgast 2027. aastaks. Hiljem sõlmisidki riik, ametiühingud ja tööandjad koalitsioonilepingule tuginedes kokkuleppe miinimumpalga kiirtempos tõstmiseks.

Kui veel eelmisel aastal ei moodustanud miinimumpalk isegi 40 protsenti keskmisest palgast, siis sel aastal tõusis see suhe 42 protsendini keskmisest palgast ning miinimumpalga kiirendatud tõus jätkub kuni 2027. aastani välja. Senise 725 euro asemel on kõik tööandjad kohustatud täistööajaga töötajatele maksma 820 eurot kuus. Tegemist on kiireima miinimumpalga tõusuga taasiseseisvunud Eesti ajaloos.