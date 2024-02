Mullu novembris kaevas kopp valla tellitud Kuremäe raamatukogu küttesüsteemi ehitustööde ajal välja inimsäilmed, mis viitasid vana kalmistu olemasolule raamatukogu taga. Arvatakse, et see on vadjalaste vana kalmistu. Tööd peatati ning arheoloogid pidid alustama oma uuringut.