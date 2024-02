JUHTKIRI ⟩ Ida-Virumaa teenis nädalavahetusel plusspunkte

Üks asi on vaadata voldikuid ja uurida infot internetist, hoopis tähtsam aga vahetu kogemus. Mõlema üritusega leidis Ida-Virumaa uusi sõpru, teenis plusspunkte ning kohalikud poed, majutus- ja toitlustusasutused ka pisut raha. On enam kui tõenäoline, et need, kes sattusid tänu suusamaratonile või tantsupeole Ida-Virumaale esimesi kordi, tahavad tulla siia ka edaspidi.