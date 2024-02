Kas kelmusest kuritööni on pikk samm?

Eesti keele seletavast sõnaraamatust võime lugeda, et kelm on ebaaus, petis, tüssav isik. Aga paar rida altpoolt loeme ka, et see võib tähenda kedagi, kes on koerust täis või vigurivänt ja võrukael. Ja veel altpoolt saame teada, et see võib tähendada ka kelmikat ja vallatut.