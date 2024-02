NÄDALA KUJU ⟩ Aleksei Jevgrafov

Avaldusel on kahtlemata poliitilised põhjused, mitte niivõrd mure hariduse pärast. Narva linnavõimul on olnud piisavalt aega, et otsida lahendusi, kui õpetajate probleem tõesti nii suur on. Nii nagu otsivad need teised Ida-Virumaa linnad, kus samuti palju venekeelseid õpilasi. Aga pigem muretsevad Narva praegused juhtpoliitikud mitte niivõrd laste hariduse, kuivõrd oma häältesaagi pärast juba järgmisel aastal toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel. Et mängida teatud valijate segmendis Narva laste hariduse ja õpetajate kaitsjat.