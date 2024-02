ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks riik ei võiks suuremal määral toetada Ida-Viru kortermajade renoveerimist?

Me oleme need toetused ette näinud selle jaoks, et hooneid renoveerida, ja Ida-Virumaale läheb hoonete renoveerimiseks 25 miljonit eurot. See on kõrgema toetusmääraga − 70% − just sellepärast, et korteriühistutel ei ole võimalust [suuremat] omaosalust panna. Selle summa eest on plaanis renoveerida 30 kortermaja. Ja see aitab luua piirkonda võrgustikku nendest konsultantidest ja ehituseettevõtjatest, kes seda tööd oskavad ja projektid valmis teevad. Mis puudutab rahastust, siis lisaks sellele toetusele, mis on ette nähtud, on võimalik kasutada riigilaenu, kui pank ei soovi seda laenu anda just sellepärast, et kinnisvara on madala väärtusega. Aga kui teil on konkreetsed ettepanekud, siis ma usun, et neid kindlasti võetakse arvesse, sest meie kõigi huvi peaks olema see, et me saaksime ka need hooned soojapidavamaks.