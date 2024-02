Kas Põhjamaad on ikka Eesti ekspordi languse põhisüüdlased?

Eesti ekspordi vähenemist on palju seostatud Põhjamaade (Soome, Rootsi, Norra ja Taani) ja eriti sealse ehitussektori nõrgenenud nõudlusega. Põhjamaadesse läks möödunud aastal üle 40% Eesti päritolu kaupade ekspordist, samal ajal kui Rootsi ja Soome majandus vähenesid ning Norra ja Taani majandus näitasid vaid tagasihoidlikku kasvu. Aga kas Põhjamaad on ikka põhisüüdlased Eestis toodetud kaupade ekspordi vähenemises?

Eesti töötleva tööstuse kui peamise kaupu eksportiva majandusharu ekspordihinnad on viimase kolme aastaga kasvanud oluliselt rohkem kui euroalal keskmiselt, sealhulgas enam kui Lätis, Leedus ja Soomes. See on halvendanud meie kulupõhist konkurentsivõimet. Kolmveerandi Eesti tööstusettevõtete majandustegevust piirab ebapiisav nõudlus, kusjuures see osakaal on meie lähiriikidega võrreldes oluliselt kõrgem.