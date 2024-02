Kliimamuutuste piiramisel on oluline õiglus

Päevase vahega tutvustati Eesti kliimaseaduse eelnõu ja avaldati Euroopa Komisjoni ettepanek 2040. aasta kasvuhoonegaaside vähendamiseks. Viimase puhul on oluline majanduse konkurentsivõime säilitamine, sisuline kaasamine ja õiglane üleminek. Ilma neid arvestamata on oht tekitada ühiskonna erinevatelt gruppidelt nii tugev vastuseis, et isegi lihtsamad muutused jäävad ellu viimata.