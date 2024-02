Oht, et karismaatilise ja edumeelse juhi kõrvaldamisega mandub haigla taas

Mujal Eestis teati, et Narva on linn, mis on sügavalt venekeelne ja -meelne. Meditsiini tõmbekeskused ei arvanud Narva haiglast suurt midagi, sest peale nii sisuliselt kui keeleliselt arusaamatute epikriiside ei olnud sellest haiglast suurt midagi teada.