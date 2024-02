JUHTKIRI ⟩ Narva võimude eriline kunst endale jalga lasta

Haigla nõukogu, mida juhib samuti Jevgrafov, ei ole mitmeid päevi järjest suutnud avalikkusele loogiliselt ja argumenteeritult selgitada, mida ja miks nad haigla juhile ette heidavad. Alles kolmapäeva hilisõhtul tulid esimesed selgitused. Samal ajal on Kõrgvee tagandamine on juba mitmeid päevai tõusnud ka üleriigilises meedias üheks põhiteemaks. Selline peitu pugemine ainult võimendab mujal Eestis arusaamist, et Narva praegune keskerakondlikku lippu hoidev võim viljeleb 21. sajandil bütsantslikku valitsemisviisi, kus ametikohti ei jagata mitte professionaalsuse põhjal, vaid hoolitsetakse esmajoones, et oma poliitilise lähikonna huvid oleksid kindlustatud.