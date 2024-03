JUHTKIRI ⟩ Karm hoop Jõhvile lähiminevikust

See näitab, kui palju on kaalul nende õigusaktide puhul, mida kohalik võim välja annab, ning kui karmid tagajärjed võivad olla üksikutel detailidel, mis võivad jääda kahe silma vahele.

Selle juhtumi puhul jääb üle vaid pöialt hoida, et Jõhvi vallavõimudel õnnestub tugevate juristide toel vettpidavalt tõestada, et suurem osa sellest nõudesummast on põhjendamatu, ning jõuda hüvitise nõudjaga kokkuleppele, mis vallal hinge rahaliselt kinni ei tõmba. Samas ei saa eitada, et eelmiste vallavalitsuste ajal päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste ja ehitusloa väljaandmisel on kaitseministeeriumilt kooskõlastust küsimata jättes tehtud suur viga. Arendaja püüabki seda oma huvides maksimaalses ulatuses ära kasutada.