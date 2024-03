KÜSITLUS ⟩ Kas limonaadimaksu kehtestamine on õigustatud?

Mina ise limonaadi ei joo, kuid olen kuulnud inimesi sellisest maksust rääkimas. Arvan, et need inimesed, kes on harjunud limonaadi jooma, maksu kehtestades ja hinna tõustes seda vähem tarbima ei hakka.

Magusaid gaseeritud jooke armastavad nii lapsed kui ka paljud täiskasvanud. Maksu kehtestamine ja seega ka hinnatõus ei motiveeri neid oma tarbimist vähendama. Need meetmed ei õigusta end kindlasti, riigieelarve täitmiseks on vaja leida muid meetodeid.

Mina ei ole kindel, et maksu kehtestamine limonaadi tarbimist vähendab. Tõenäoliselt ei muutu midagi, sest harjumustest on raske loobuda ja hinnatõus pole kindlasti motivatsioon.

Kuulen sellisest maksust esimest korda, kuid ei imesta. Maksu kehtestamine ei aita magusate jookide tarbimist vähendada. Kõik toidu- ja paljud muudki harjumused tulenevad perekonna eluviisist, eriti vanematelt − just nemad panevad aluse laste tervislikule toitumiskäitumisele. Autokütus on kõvasti kallinenud, aga vähem sõitma pole ju hakatud? Samamoodi läheb ka limonaadimaksuga.

Foto: Peeter Lilleväli

Arkadi Zakarljuka, pensionär:

Võin vastata tuntud teesiga, et paljud käitumismallid on pärit perest. Mis tahes maksude kehtestamine on vaid järjekordne elanikkonna ärritamine. Mingit mõju sest kavandatavast maksust oodata ei tasu. Soovitaksin inimestel pöörata rohkem tähelepanu iseendale, oma lähedastele ja tervisele − see ongi paljude probleemide lahendus.