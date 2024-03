NÄDALA KUJU ⟩ Andrus Durejko

Ja tundub, et aina keerulisemaks läheb. Eesti Energia juhti ei tasu talle makstavale suurele palgale vaatamata kadestada, kuna tal tuleb otsida tasakaalu üsnagi vastuoluliste soovide vahel ja tule all on ta pidevalt. Eesti Energialt oodatakse varustuskindlust, odavat elektrit, palju hea palgaga töökohti ja keskkonnajalajälje nulli viimist ning lisaks tahab riik saada võimalikult palju maksutulu ja omanikuna ka prisket kasumit.