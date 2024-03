JUHTKIRI ⟩ Vanale koolile uue maja asukoha keerukas valik

Õigupoolest ei ole parima võimaliku asukoha väljaselgitamisel ka keegi väga palju seni pingutanud ega erinevaid variante sisuliselt analüüsinud. Pärast seda, kui kool riigistati, on veduri rolli tulnud kanda haridusministeeriumil. Haridusminister Kristina Kallas tegi mullu juunis linnavalitsusele ettepaneku loovutada uue maja jaoks kinnistu, kus praegu asub slaavi põhikool. See, et linnavõimud pole siiani andnud sellele oma vastust, näitab, et erilist entusiasmi see ettepanek ei valmista. Pigem tajub ka linnavalitsus, et enamik volikogu liikmeid sellele rohelist tuld ei anna.

Ministeeriumil on aga nüüd juba üsna kiire, sest erinevatel rahastamismeetmetel on tähtajad ja kui liiga kaua vaagida, siis võib üks raharong ära sõita ja järgmise tulek sõiduplaanis veel pole. Tuleb ka arvestada, et Järve koolimaja on juba aastaid olnud üsna armetus seisus ja sinna pole olnud mõistlik ka remondiraha matta, kui on teada, et see läheb peagi lammutamisele.