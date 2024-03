VIRVE OSILA ⟩ Emakeel − nii tavaline ja ometi eriline

Kui ma kuulen meie keeleteadlasi rõõmsalt kinnitamas, et eesti keelega on kõik korras, siis jah, olen nõus − eesti keelega ongi kõik korras, kõnelejatega ei ole. Tunnustatud eesti keele õpetaja ütleb raadiovestluses: "… tšättisime õpilastega ligi poole koolitunnist ja lõpuks tuli neid keelata feikimast." Kas eesti keeles on sõnadest puudus?

Või siis teatab kõrgharidusega lasteasutuse juhataja õpetajate streigi ajal, et "ikkagist õnnestus osasi rühmasi lahti hoida". On eesti keel, laene pole ja isegi tähtede arv klapib: mis kahes sõnas puudu, see ühes lisaks. Aga nii vale kuulata, et valus kohe! Kustkohast need ikka(ja muud)gistid meie keelde on tekkinud ning miks ei saada mitmuses sõnalõppe välja öelda? Kas õhk saab enne otsa? Ja need parasiitsõnad! Kui kõneleja kuuesõnalises lauses kolm korda siisitab või eksoletab, siis … nojah!