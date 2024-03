JUHTKIRI ⟩ Algatus, millel puudub lennuvõime

Et selle algatuse üle mingigi tõsiseltvõetav arutelu saaks tekkida, oleks siiski vaja elementaarset analüüsi, millised oleksid selle plussid ja miinused. Vastasel juhul jääks see lihtsalt samasuguseks uitmõtteks nagu näiteks seegi, et kogu Eesti võiks olla Tallinna-nimeline omavalitsus. Kindlasti leiduks analüütikuid, kes esitaksid arvestused, miks see majanduslikult hea võiks olla, kuid omavalitsustel on siiski ka laiem tähendus ja see seisneb eelkõige väiksemates kohtades elavate inimeste huvide eest seismises. Eelmisegi, 2017. aastal toimunud suurema haldusreformi haavad pole mitmel pool veel kokku kasvanud.