PIRET KÄRTNER ⟩ Missuguseid õpetajaid me vajame?

See, kelle heaks eestikeelsele õppele üleminek tegelikult toimub, on ikkagi Ida-Virumaa laps ja noor. Tasuta kõrgharidus Eestis on eestikeelne, samas suunas on liikumas ka kutseharidus. Selleks, et luua endale elu ja karjäär Eestis, on vaja väga hästi osata riigikeelt. Ei ole saladus, et praegu on tööturul kõige paremas positsioonis need noored, kellel on hea haridus ning kes valdavad lisaks emakeelele riigikeelt ja võõrkeeli. Eestikeelne haridus on see võti, mis avab ukse paremasse tulevikku.