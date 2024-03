NÄDALA KUJU ⟩ Maria Smorževskihh-Smirnova

Esimese tugevama maavärina kutsus Maria Smorževskihh-Smirnova esile möödunud aasta 9. mail, kui Venemaa korraldas Narva jõe idakaldal propagandaürituse, et tähistada Putini võimu üheks alustalaks saanud võidupüha. Ent Narva muuseum heiskas idakalda suunas hoopis plakati Putini portreega, millel kiri "Putin: sõjakurjategija". See ajas venelased nii marru, et nende mundrimehed tulid Eesti politseilt nõudma plakati eemaldamist, kuid viimased keeldusid.