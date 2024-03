Lahingud koolide pärast

Haridusküsimustes valitsevaid erimeelsusi riigiga oleme pikalt näinud Toilas ja Lüganusel. Viimase puhul on oma koolid riigile ära andnud vald nüüd seda meelt, et riik on kohalikke petnud ja pole algusest peale ausalt oma kavatsustest rääkinud. Ka Kohtla-Järvel on nüüd üsna ootamatult puhkenud vaidlus uue koolimaja asukoha pärast.