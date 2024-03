JUHTKIRI ⟩ Kes ja kuidas selle eest vastutab?

Teiselt poolt on teada, et mida rohkem selliseid nõudeid tuleb, seda suurem kulu lõppkokkuvõttes linnal ehk kõigil maksumaksjatel tuleb kanda. Soojusmajandust korraldab väikelinnaosades küll ettevõte nimega OSK Grupp, kuid see on täielikult Kohtla-Järve linnale kuuluv ettevõte.

Samas, kui linnavõimud tunnistavad, et viga on tehtud, siis on loogiline, et see parandatakse ära. Ei pea ilmtingimata ootama, et elanikud hakkavad kas siis ühekaupa või gruppidena esitama nõudeid ja arvestusi, mida peavad ametnikud hakkama kontrollima ning menetlema. Kui on teada, milline pidi olema hind, ning andmebaasis on olemas kõigile klientidele esitatud arved, siis ei tohiks olla eriti keeruline matemaatikaülesanne välja arvutada, millise summa on iga klient üle maksnud. Edasi on otsustamise ja kokkuleppimise koht, kas see raha kantakse tagasi, kas seejuures arvestatakse ka jooksvat keskmist intressi või tehakse tasaarveldus järgmiste perioodide peale.