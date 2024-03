KÜSITLUS ⟩ Millised maksud on teie meelest õiglased?

Suurte töötasude ja luksuskaupade pealt makstav maks, samuti näiteks suure elamispinna maks. Ent kõik sõltub eesmärgist, kuhu need maksud lähevad. Arvan, et rohkem tuleks toetada laste tegevust, sealhulgas sporti. Pensionäre tuleks samuti rohkem toetada, vähemalt nende ravimid kinni maksta.

Foto: Peeter Lilleväli

Pjotr Tarejev, pensionär:

Inimeste elu on niigi raske − kõik on kallimaks läinud. Äkki kinnisvaramaks? Ainult mitte toidukaupade. Õhumaks on juba olemas. Automaks leiutati asjata, sest tänapäeval pole auto enam ammu luksusasi, vaid väga paljudele inimestele hädavajadus. Iga maks − olgu uus või juba olemasolev − on halb, sest raskendab inimeste elu. Võib-olla oleksin nõus varamaksuga: need, kel palju, maksku rohkem − vähemalt 40 protsenti sellest, mida teenivad.