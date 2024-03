Tükk aega oli laiem avalikkus hämmingus, kui ilmnes, et kaks Narva muuseumisse kuuluvat linnavolikogu võimuliidu poliitikut on esinenud kriitiliste avaldustega Narva muuseumi korraldatud näituse kohta, mis on pühendatud Nõukogude armee poolt linna purustamise aastapäevale.