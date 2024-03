JUHTKIRI ⟩ Soodsat hetke tuleb ära kasutada

Kaldoja tõi võrdluseks, et tema insenerist vanaisal Lembit Maistel oli keeruline ilma arvutite ja tänapäeva sidevahenditeta vaid jooniste järgi Balti elektrijaama ehitada, aga praegu on ju kõike tunduvalt lihtsam teha. Eriti veel siis, kui on võimalik plaanide elluviimiseks saada ka märkimisväärses ulatuses toetust.

Õiglase ülemineku fondi toetused võimaldavad Ida-Virumaal muu hulgas kännu tagant lahti tõmmata uute hotellide ehituse, mis oli palju aastaid kinni jäänud. Sellega oli tekkinud küllaltki absurdne olukord. Kuigi ühelt poolt on räägitud, et uusi ja nüüdisaegseid hotelle on vaja, siis neid hullult riskialteid ettevõtjaid, kes oleks seda teinud, on olnud imevähe. Neid ei saanudki eriti olla, kui pankade rehkendused näitasid, et sellistel äriplaanidel ei ole elujõudu. Fondi toetusraha aitab riske olulisel määral vähendada, kuigi mitte kaotada.

Ida-Viru turismile uue puhangu andmiseks on praegu optimismi taas rohkem kui eelnenud aastatel. Selleks on ka põhjust, sest selles valdkonnas tegutsejad on läbi käinud vasktorudest ja karastunud mitmesugustes kriisides ning sellele vaatatama juba palju korda saatnud. Tugev on ka koostegutsemise tahe ja selgade kokkupanemise võime. Ida-Virumaal on tekkinud juurde hulgaliselt vaatamisväärsusi ja kohti, kus on põnev aega veeta nii turistil kui kohalikul inimesel. Uute hotellide lisandumine peaks aitama seda edulugu kasvatada.