ERIK GAMZEJEV ⟩ Ida-Virumaa on saamas üheks Eesti tugevamaks turismimagnetiks

Tõsi, selline privaatsus ei kesta ilmselt ka Ida-Virumaal enam kaua, sest looduses liikuvate inimeste hulk kasvab kohalike elanike seas. Aga uued sportimispaigad on ka põhjuseks, mis aktiivseid inimesi Ida-Virumaale nii sportima kui seiklema toovad. Sellele on kaasa aidanud ka suuremad rahvaspordiüritused, nagu Narva linnajooks või Alutaguse suusa- ja rattamaratonid ning seiklusspordivõistlused. Need on olnud osale inimestele ajendiks esimest korda Ida-Virumaale tulla ja seejärel on nad harjunudki siin käima.

Ida-Virumaa tõusmine üheks Eesti suuremaks turismimagnetiks on toimunud samm-sammult ja loomulikku rada pidi. Peaaegu igal aastal on lisandunud põhjusi, miks siia kanti sõita ja siin olla. Ühel aastal on tulnud juurde mõned uued spaad, teisel rannapromenaadid või mõned seikluskeskused või muuseumid. Lisaks festivalid ja suurüritused.

Ida-Virumaal õnnestus üsna hästi kasutada ära koroona-aastad, mil riigist välja reisimine oli piiratud. Siis avastasid paljud, et üks väheseid nurki, mis kodumaal veel põhjalikumalt läbi käimata, on Ida-Virumaa. Nädalalõpureisidel sai selgeks, et selles kandis mõnusalt aja veetmiseks ja puhkamiseks tasub kulutada märksa rohkem aega.

Ida-Viru külastajate kasvu veduriks on olnud kohalik turismiklaster, mis on koondanud kohalikud turismiettevõtjad ja püüdnud ligemale 15 aastat ühiselt maakonda tuntuks teha. See seltskond on käinud läbi vasktorudest ja karastunud mitmesugustes kriisides ning oskus seljad kokku panna on muutunud aina paremaks.