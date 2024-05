PEETER TALI Moskva kiriku tegevus Eestis peab lõppema

1941. aastal kandis NSVLi riikliku julgeoleku rahvakomissariaadi esimees Vsevolod Merkulov Stalinile ette plaanidest Eesti õigeusu kiriku ülevõtmiseks, et oma agentuuri kaudu Moskva patriarhaadis allutada Eesti, Läti ja Leedu õigeusu kirikud Moskva patriarhaadile. Selleks kasutatakse avaldust, mida kirjutavad koguduste lihtvaimulikud ja koguduste liikmed. Balti vabariikide piiskopkondade juhtimiseks määrata Moskva patriarhaadi peapiiskop Dmitri Voskressenski, kes on julgeolekuagent.

Ütlen ausalt, kannatus on katkemas. Moskva kiriku tegevus organisatsioonina Eestis peab varem või hiljem ühemõtteliselt, venitamatult ja viivitamatult lõppema. Ja muidugi, selle kiriku kogudused peavad ise otsustama, kuidas nad oma usuelu edasi korraldavad, kas liituvad jumalakartliku Konstantinoopoli kirikuga või mitte. See ei ole riigi asi otsustada ja arutada. Toompeal olev Nevski katedraal ei tohi mitte mingil juhul jätkata patriarh Kirilli otsealluvuses ega alluvuses üleüldse. See kirik peaks ikka tagasi minema Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kätte. Ja ilmselt on seal vaja ka eksortsismi, nagu ei saa ka Kirilli otsealluvuses olla Kuremäe klooster.