JUHTKIRI Nagu Korb 1996. aastal

Kuna Korb ja mitmed teisedki tolle aja linnajuhid on taas Kohtla-Järvel võimul, lähevad käiku vanad võtted nende ametnike suhtes, kes neile üdini ustavad mingil põhjusel ei tundu. Kuigi praegused võimud peaksid ennast maapõhja häbenema selle eest, et valisid abilinnapeaks kultuuri alal inimese, kes ei tea Eesti kultuurist mitte tuhkagi, nad isegi ei punasta selle peale. Rääkimata kohvrite pakkimisest ja viisakal moel erruminekust niivõrd tõsise ja häbiväärse möödalaskmise eest.

Eesti poliitikas üha marginaalsemaks muutuva Keskerakonna jaoks on Kohtla-Järve üks viimaseid võimukantse ja selle hoidmiseks kõlbavad kõik vahendid, et valitsemisaega pikendada. Sotsid, kes olid Kohtla-Järvel veerand sajandit opositsioonis, on nüüd võimumaitse suhu saanud ja püüavad irevil hammastega sellest kinni hoida. Võimule saades on nad heitnud kõrvale need põhimõtted, mille järgi neid tunti veerand sajandit, mil nad Keskerakonna poliitikat Kohtla-Järvel taunisid ja muutunud nüüd ise sarnase poliitika viljelejaks.