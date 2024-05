ÜLO KAASIK Rohepöörde tegemisel tuleb kaaluda kulu ja tulu majandusele

Seetõttu oleks meie soovitus see, et kui riigikogu arutab, kuidas Euroopa Liidu kliimaeesmärke täita, siis tasuks pöörata suuremat tähelepanu sellele, milline on nende meetmetega seotud kulu ja tulu majandusele. Seda tuleks arvesse võtta ka tegevuste järjestamisel ja ajastamisel, et me ikkagi teeksime need otsused analüüsi põhjal, mitte nii, et teeme enne otsused ja alles siis analüüsime, milline see mõju on.

Üks analüüs puudutas meil raportis ka seda, milline oleks tarbijale võimalikult soodne elektri hind, kuna siin on palju diskuteeritud taastuvelektri tootmise eesmärkide üle. Meie analüüs näitas, et taastuvenergia keskmine omahind hakkab kasvama, kui päikesest ja tuulest toodetud taastuvenergia maht ületab osakaaluna 60-80% tarbimise mahust. Seda seetõttu, et kui meil on tootmismahud väga kõrged, siis mõningatel hetkedel kasvab vajadus tootmist piirata, kuna tarbimist ei ole lihtsalt piisavalt vastu panna, et seda ära tarbida.