JUHTKIRI Üks suursündmus võib teha väikelinna tuntuks

Laiemalt on see väikelinn tuntud eelkõige sellega, et alates 1975. aastast on maikuu teises pooles tulnud sinna kokku maailma paremad kergejõustiku mitmevõistlejad. Götzises on sündinud mitmed maailmarekordid ja ka Eesti kümnevõistluste huvilised on igal aastal ühel kevadisel nädalavahetusel suure põnevusega jälginud, kuidas meie parematel seal linnakeses läheb.

Kommunikatsiooniekspert ja suur kergejõustikuhuviline Raul Rebane kirjutas sel aastal pärast Götzisest naasmist, et imetleb seda, kuidas üks väikelinn on ühe spordiala ja üritusega suutnud luua rahvusvahelise brändi ning seda elus hoida ja kasvatada 49 aastat! "Linn on selle üle uhke ja kogukond on tänu sellele väga tugev. Kõik aitavad ja löövad kaasa. On, mida õppida," kirjutas Rebane ühismeedias.

Õppida on põhjust eelkõige Jõhvil, mis on tegemas esimesi samme selleks, et pälvida Götzisega sarnast seisust meeste kettaheitega, aga tervikuna ka oma kergejõustikuõhtuga, mis sel neljapäeval juba kolmandat aastat järjest Mati Lillialliku eestvedamisel aset leiab. Juba mullu sai Jõhvi tuntuks paigana, kus tehti aasta maailma parim kettaheite tulemus.

Rahvusvahelised spordivõistlused, kuhu tulevad kokku maailma paremad, on suurepärane võimalus väikelinnade tuntuks tegemisel. Jõhvilastel tasub pingutada, et seda ära kasutada, ja vähim, mida hakatuseks teha, on seada sammud neljapäeval Heino Lipu staadionile.