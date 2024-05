INDREK REIMAND Narva kolledž on nii kõrgkool, kultuurimaja kui ka saatkond

Täna oleme me rõõmsad, et Narvas on kolledži kõrval põhjust minna külla ja visiidile riigigümnaasiumidesse või Narva Vabale Lavale. Eesti kontserdikorraldajad ja suurfestivalid on Narvas üles leidnud palju põnevaid uusi kohti.

Kolledž kasvab ja areneb praegu väga kiiresti. Meie ligi 700pealine üliõpilaskond suureneb lähiaastatel veelgi ja nende õpetamiseks on vaja juurde ka rohkem õppejõude. Palju on räägitud Ida-Virumaa vajadusest õpetajate järele. Sama mure on meil akadeemiliste kolleegide värbamisega. Vähe on sobivaid elamispindu, noored pered muretsevad eestikeelse elu- ja koolikeskkonna vähesuse pärast, kehtib eelarvamus, et Narva on Tartust kaugemal kui Tallinn. Need on mured, mida alati hea palganumbriga ei kummuta.

Ida-Virumaal töötamiseks on vaja missioonitunnet ja motivatsiooni. Professionaalsete ja akadeemiliste oskuste kõrval on need ühed olulisemad, mida püüame uusi kolleege värvates välja selgitada. Neist, kes kiire karjäärivõimaluse ja hea teenistuse kõrval on endale ka idas töötamise põhjuse mõtestanud, on saanud meie pikaajalised ja pühendunud kolleegid.

Me küsisime aasta alguses oma töötajatelt, miks neile kolledžis meeldib. Nad hindasid akadeemilist vabadust, arenguvõimalusi ja loomingulisust, võimalust teha Narvas karjääripööre, toetavaid kolleege ja head töökeskkonda, aga ka võimalust ajada siin Eesti asja ja rakendada oma "kiikse".

Ida-Virumaa on ühes mõttes õnnelik maakond. Siin on Tallinna ja Tartu järel Eesti kolmas kõrghariduspiirkond, kus tegutseb selle aasta sügisest juba kuus kõrgkooli. Kahel neist − Tallinna tehnikaülikoolil ja Tartu ülikoolil − on maakonnas kolledžid. Miks peaks ülikool maakonnas kolledžeid pidama? Igas ratsionaalses mõttes pole see rentaabel. Ma vastan kolleeg Aet Kiisla sõnadega: regionaalsetes kolledžites ei olegi midagi ratsionaalset.

Ülikoolid teenivad nii parimal moel Eesti ühiskonda. Eriti siin Ida-Virumaal.