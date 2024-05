JUHTKIRI Kui soe ilm paneb ohtlikult käituma

Me ei tea küll täpselt, mis on Uikala prügilas toimuva suure põlengu põhjuseks, küll aga teame, et see pole seal esimene kord. Sel kevadel on juba vähemalt kolmas põleng ning ka varasematel aastatel on seal pidevalt olnud tulekahjud. Lisaks sellele, et põleng prügilas võtab päästjatelt väga palju jõudu, mõjutab ta ka inimeste tervist. On ju paks ja mürgine jäätmete põlengust tekkiv suits tunginud ka asulatesse ja linnaosadesse. Siit on küsimus: kas vastutavad ametkonnad on teinud ikkagi piisavalt, et tagada kontroll Uikala prügilas kõigi nõuete täitmise üle? Sest pole normaalne, et Eestis on üks prügila, mis kogu aeg põleb, samal ajal kui teistes seda probleemi pole.