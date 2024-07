RIINA SOLMAN Eestluse kantsis Toilas peab säilima gümnaasium

Arvestada tuleb, et 2023. aasta riigikogu valimised toimusid juba aasta aega kestnud täiemahulise Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tingimustes, kus Eesti venekeelsed elanikud tundsid tugevat avalikku survet oma toetust Venemaale mitte välja näidata. Need andmed näitavad, et Venemaal on soovi korral lihtne leida Ida-Virumaa elanike seast oma Eesti-vastasele tegevusele avalikke toetajaid.

Praegusel perioodil on Eesti Venemaa-vastase propaganda sihtmärgina üksnes teisese tähtsusega, arvestades, et Venemaa propaganda ja hübriidsõja ressursid on seotud eelkõige Ukraina, aga ka Moldova ja teiste riikide vastase tegevusega.

Olukorras, kus Eesti ei ole väga tugevate propagandarünnakute ohvriks veel langenud, on tekkinud petlik kujutelm, nagu oleks Eestil võimalik Venemaa hübriidrünnakuid kergesti tõrjuda ja kohalike venekeelsete elanike meelsust kontrolli all hoida. Tegelikkuses on ilmne, et Eesti satuks suure rünnaku sihtmärgina raskustesse.

Seepärast on väljakujunenud eestikeelsete koolide jätkamine hädavajalik selleks, et pidurdada maakonna jätkuvalt järjest venekeelsemaks muutumist ning Venemaa mõjude kasvu. Just nagu Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis seatud eesmärk tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine on ülimuslik näiteks eelarvetasakaalu eesmärgi suhtes, on eestikeelsele haridusele üleminek ülimuslik koolivõrgu optimeerimise eesmärgi suhtes. Seda eelkõige Ida-Virumaal, kus hapra rahvastikukoosseisu ja agressiivse naabri tõttu lisanduvad möödapääsmatud julgeolekuargumendid.