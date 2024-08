KÜSITLUS Kuidas maksutõusud teie elu mõjutavad?

Foto: Peeter Lilleväli

Ljudmila Smirnova, pensionär:

Kindlasti halvendavad need elukvaliteeti, sest hinnad ju kerkivad. Eks peab hakkama vähem ostma. Aga midagi hirmsat pole − elasime üheksakümnendad üle ja saame ka nüüd hakkama. Noortel on ilmselt raskem − nemad ei ole harjunud säästma ja vajadusedki on neil teised.