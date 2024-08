JUHTKIRI Kas Narva piir läheb jälle umbe?

Kui Venemaa 1. veebruarist Ivangorodi piiripunkti renoveerimistöid alustas, sulges ta ka mootorsõidukitele liikumise üle piiri. Võinuks ju arvata, et küllap muutub piiriületus Narvas peagi üsna olematuks, kuid võta näpust. Soome riigi otsus sulgeda pärast Venemaa korraldatud provokatsioone oma piir idanaabriga täielikult tähendas seda, et lähim piiriületuskoht Venemaaga ka Soome elanikele on Narvas.