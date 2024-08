JUHTKIRI Koolireformi esimene eksam

Viimasel hetkel tõmbas haridus- ja teadusministeerium pidurit ning andis nendele õpetajatele veel aasta aega oma keeleoskuse taset tõsta. See samm põhjustas ka üksjagu kriitikat, kuid ilmselt oli tingitud siiski pragmaatilistest põhjustest, kuna saadi aru, et sellisel juhul tekib mõnedes linnades probleeme õpetajate leidmisega.

Kui see on ammu teada fakt, et 1. septembrist lähevad koolid üle eestikeelsele õppele, siis tuleb veel kord meenutada, et täielikult eestikeelsele õppele lähevad esmalt üle esimesed ja neljandad klassid ning kõik lasteaiad ja seejärel hakkab üleminek toimuma järk-järgult. Nii riik, omavalitsused kui ka koolid kinnitavad, et nad on reformiks valmis. Eks saab näha, kuidas kõik tegelikkuses õnnestub.

Suuri muudatusi lubatakse ka Ida-Viru kutsehariduses. Siinne kutsehariduskeskus, mille õppekohad asuvad Jõhvis, Sillamäel ja Narvas ning kus siiani olid eesti keeles õppimise võimalused pea nullilähedased, lubab uuest aastast suisa 16 eestikeelse erialaõppe avamist. Ka see tundub paraja eneseületusena, kui plaan õnnestub. Üks asi on leida pädevaid eestikeelseid õpetajaid, ent kust leida õpilasi, kui aastaid on olnud teada fakt, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses eestikeelset haridust peaaegu ei antagi? Seetõttu tuleb koolil paralleelset tegelda ka tõhusa mainekujundusega, meelitamaks siia õppureid mitte ainult Ida-Virust, vaid mujaltki.

Uuest õppeaastast algavad hariduses suured muutused, see on fakt. Väga oluline on, et need ka sisulised oleksid, mitte ei lõppeks järjekordselt reformi imiteerimisega, mille käigus lihtsalt mugandutakse ja kõik läheb vanaviisi edasi.