Makse tõstavad, aga bürokraatiat kärpida ei julge

Kristen Michali valitsuse koalitsioonilepe lubab, et iga uue ettevõtetele halduskoormust toova nõude kehtestamiseks on vaja üks olemasolevatest nõuetest kehtetuks tunnistada. Riigiteadlane Külli Taro on juhtinud tähelepanu, et kriitikud nimetavad seda küll kavalaks poliitiliseks trikiks ja silmamoonduseks, kuid lõpuks me peame päriselt hakkama hindama, millist kulu riik erinevate regulatsioonidega ettevõtetele tekitab ning kuidas see majandust ja innovatsiooni pärsib.